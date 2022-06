Per tutti coloro che vorrebbero passare a WindTre è da poco arrivata un’opportunità non di poco conto. In questi giorni, infatti, il noto operatore telefonico sta proponendo l’attivazione di un’offerta mobile abbinata ad un’offerta di rete fissa ad un super prezzo. Si tratta della promozione denominata Convergenza Special Promo Green.

Passa a WindTre: offerta mobile e offerta di rete fissa ad un prezzo super

Dall’11 al 25 giugno 2022 tutti i nuovi clienti di WindTre potranno beneficiare di una interessantissima promozione. Come già accennato, di tratta di Convergenza Special Promo Green. Con quest’ultima, in particolare, chi passerà all’operatore telefonico potrà attivare un’offerta mobile sia un’offerta di rete fissa ad un prezzo scontato.

L’offerta mobile in questione è la Go Unlimited Lite+. Quest’ultima include ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 200 SMS verso tutti ad un costo di soli 4,99 euro al mese. Con la convergenza all’offerta di rete fissa, però, i giga diventano illimitati.

L’offerta di rete fissa in questione è invece la Super Fibra con tecnologia FTTH ad un costo di 19,99 euro al mese. Potranno usufruire della promozione Convergenza Special Promo Green tutti i nuovi clienti di WindTre che effettueranno la porta dagli operatori Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Digi Mobil, Feder Mobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile e da alcuni Operatori Virtuali.

Vi ricordiamo che è anche disponibile la promo Convergenza Special Promo. Con quest’ultima i nuovi clienti potranno attivare l’offerta mobile GO Unlimited Fire+ ad un costo di 6,99 euro e l’offerta di rete fissa Super Fibra ad un costo di 22,99 euro.