La prima mondiale di un nuovissimo gioco Minecraft ha avuto luogo all’Xbox Summer Games Fest. In questa versione del gioco, i giocatori potranno costruire edifici e guidare i propri alleati in combattimento contro altri giocatori. Durante la presentazione, Xbox Games Studios ha mostrato ai partecipanti una breve clip del prossimo gioco di strategia d’azione Minecraft Legends e ha rivelato che il nuovo gioco sarà lanciato nel 2023.

Il gioco sarà disponibile per l’acquisto su Xbox One. È stato sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive e presenterà non solo una modalità multiplayer online competitiva, ma anche un’opzione cooperativa per la campagna online. Entrambe queste modalità saranno giocabili online. Secondo Dennis Ries, il produttore esecutivo del gioco, la società rivelerà ulteriori dettagli in un secondo momento quest’anno.

Minecraft Legends avrà una componente competitiva

Ti verrà affidato il compito di respingere un assalto dei maialini provenienti dall’Overworld in Minecraft Legends. L’Overworld è pieno di una ricchezza di bellezze naturali e di forniture importanti. Per prevalere sull’esercito invasore, dovrai elaborare una sorta di piano di cooperazione con i vari mob. Successivamente, ti verrà assegnato il compito di iniziare il combattimento con i mob.

‘Il gioco avrà una campagna davvero coinvolgente che fornirà molte sorprese sia per i principianti che per i giocatori esperti di Minecraft’. Questa affermazione è stata fatta in riferimento al gioco in arrivo. Tuttavia, a questo punto, la società di produzione ha rivelato solo alcuni dettagli sul gioco in arrivo e hanno promesso di condividere maggiori informazioni al riguardo molto presto.

Puoi anche tenere il passo con le informazioni più recenti sul gioco seguendo l’account ufficiale di Minecraft Legends su Twitter. Ciò ti consentirà di ottenere tutti gli aggiornamenti più recenti.