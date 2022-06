Quando ‘Final Fantasy 7 Remake‘ è stato rilasciato nell’aprile 2020, ha impressionato sia i giocatori che la critica e da allora i fan hanno atteso con impazienza nuove informazioni su un sequel. Dal momento che la trasmissione per la celebrazione del 25° anniversario di ‘Final Fantasy 7’ è stata formalmente programmata per la prossima settimana, è probabile che queste nuove informazioni vengano rivelate presto.

Non abbiamo sentito nulla di nuovo sull’imminente sequel fino ad oggi, tranne che per le indicazioni che ulteriori informazioni verranno rilasciate a giugno. Tuttavia, l’attesa è in aumento dal luglio 2020, quando un utente di Twitter di nome Audrey ha tradotto un’intervista a Famitsu con Tetsuya Nomura in cui ha annunciato l’esistenza di una seconda versione.

Final Fantasy 7 Remake è in arrivo

‘Final Fantasy 7 Remake’ finora ha sostanzialmente ampliato il materiale originale dell’originale, trasformando alcuni dei luoghi dell’originale in paesaggi esplorabili completamente arricchiti. I fan hanno atteso per anni ulteriori informazioni riguardo a un sequel dell’originale ‘Final Fantasy 7 Remake’, ma Square Enix è rimasta in silenzio. Tutto ciò potrebbe cambiare la prossima settimana durante la trasmissione del 25° anniversario.

In un tweet, il direttore creativo di Square Enix, Tetsuya Nomura, ha notato che, nonostante la breve durata, l’azienda ha ‘ tonnellate di nuove informazioni’. 10 minuti sono sicuramente sufficienti per incorporare almeno un teaser trailer per il prossimo sequel, insieme a qualsiasi altra celebrazione che il team ha pianificato per commemorare ‘Final Fantasy 7’ e la sua storia.

Mentre Square Enix non ha annunciato che nuovi dettagli sul sequel di ‘Final Fantasy 7 Remake’ sarebbero stati rivelati durante questo evento, siamo fiduciosi. La trasmissione per la celebrazione del 25° anniversario di ‘Final Fantasy 7’ inizierà alle 18:00 EST (1:00 CEST) su YouTube e Twitch il 16 giugno.