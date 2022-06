Correva l’anno 1997 quando debuttò sulla PlayStation 1 il famosissimo videogioco di Square Enix, ovvero Final Fantasy 7. Nonostante siano passati molti anni, in molti attendevano un remake degno di nota e, come sappiamo, circa due anni fa è arrivato ufficialmente Final Fantasy 7 Remake per le nuove console di Sony. Per rendere al meglio l’esperienza e la storia di questa saga, è stato scelto di dividere videogioco in due parti. I fan di tutto il mondo stanno ora aspettando l’arrivo ufficiale della seconda parte, ma a quanto pare arriveranno molto presto alcune novità.

Final Fantasy 7 Remake: a breve arriveranno importanti novità

Fra pochi giorni si terrà un evento speciale dedicato al 25° anniversario del famosissimo videogioco di Square Enix. L’evento in questione, in particolare, si terrà a mezzanotte tra il 16 e il 17 giugno 2022. Ed è proprio durante quest’ultimo che si presuppone che saranno svelate importanti novità. Sono infatti in molti che stanno aspettando notizie circa l’arrivo ufficiale della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake.

L’evento in questione si potrà seguire direttamente su YouTube. Nella descrizione del video, in particolare, è così riportato: “nel corso di questo spettacolo ti forniremo tutte le ultime informazioni relative al 25° anniversario di Final Fantasy 7”. Sono passati infatti ormai due anni dal debutto ufficiale della prima parte di questo fantastico videogioco e ora i fan si stanno chiedendo quando potranno portare a termine la storia di questa saga. Si spera quindi che durante questo evento vengano svelati diversi dettagli, tra cui la data di arrivo della seconda parte e anche per quali console sarà disponibile.