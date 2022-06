Fra le prossime uscite nel mondo del gaming ci sarà un importante remake. Si tratta di The Last of Us Remake e quest’ultimo dovrebbe arrivare sia su PC sia su PS5. Fino ad ora, però, il noto colosso giapponese non aveva rivelato nessuna informazione ufficiale né una possibile data ufficiale. A quanto pare, ora invece sappiamo già data esatta del suo debutto ufficiale.

The Last of Us Remake su PC e PS5: rivelata la presunta data del debutto

Nel corso delle ultime ore è stata rivelata in rete quella che dovrebbe essere la data del debutto ufficiale del nuovo videogioco di Sony. Come già accennato, il videogioco in questione è The Last of Us Remake.

Secondo quanto riportato, la data di uscita ufficiale su queste console sarà il prossimo 2 settembre 2022. A rivelarlo è stato il leaker The Snitch. Si tratta di un leaker non molto noto, ma che ha comunque già azzeccato alcuni rumors. Quest’ultimo aveva infatti azzeccato i leaks relativi a Overdose, il nuovo videogioco di Hideo Kojima.

PART 1 – 02.09.2022

🎮/💻 — The Snitch (@insider_wtf) June 8, 2022

Al momento, comunque, non siamo certi della veridicità di queste informazioni. Oltretutto, non è ancora uscito nessun teaser ufficiale riguardo al nuovo The Last of Us Remake in arrivo su PC e PS5, quindi sembra decisamente un po’ strano che Sony abbia deciso di presentare questo videogioco così in anticipo. Vedremo, comunque, come evolverà la situazione. L’azienda, infatti, potrebbe comunicare ufficialmente il suo arrivo nel corso delle prossime settimane.

Vi ricordiamo comunque che a settembre avrebbe dovuto debuttare ufficialmente anche God of War Ragnarok, anche se ora alcuni rumors parlano di un possibile rinvio di qualche mese.