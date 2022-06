Comet sa come invogliare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, il volantino corrente raccoglie al proprio interno le ottime offerte e prezzi bassi, garantendo a tutti gli effetti un risparmio praticamente impareggiabile in termini di qualità generale.

I prodotti che sarà possibile acquistare, lo ricordiamo, vengono distribuiti nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti degli smartphone vengono rilasciati direttamente dal produttore, e non da un qualsiasi operatore telefonico. In aggiunta, ricordiamo che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro, ed è prevista la garanzia di 24 mesi su ogni singolo dispositivo.

Non perdetevi i nostri codici sconto Amazon gratis, sono tutti raccolti su questo canale Telegram.

Comet: grandissime offerte e prezzi bassi per tutti

Comet ha recentemente rinnovato il proprio volantino, con il lancio della promozione Summer Black Friday, una soluzione che porta con sé incredibili occasioni per risparmiare, a prescindere dalla categoria merceologica o dai prezzi a cui si vorrebbe affidarsi.

Osservando come al solito il segmento degli smartphone, notiamo ad esempio Oppo A94 a 229 euro, passando anche per Galaxy A52s a 299 euro, Galaxy A32 a 229 euro, Galaxy A03 a 139 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 229 euro, Redmi 9C a 159 euro, Redmi 9a a 99 euro, Honor X8 a 239 euro, Vivo Y72 a 199 euro, Honor X7 a 199 euro e similari.

Molto buone sono anche alcune riduzioni legate ai top di gamma, ad esempio troviamo Galaxy S21 FE a 480 euro, come anche iPhone 13 Pro a 1099 euro, iPhone 13 a 789 euro ed altri ancora. Tutti gli sconti del volantino sono raccolti a questo indirizzo.