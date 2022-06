L’ottima campagna promozionale di Trony ha purtroppo tiratura limitata, ciò sta a significare che il tempo effettivamente a disposizione degli utenti per approfittare degli sconti non durerà ancora per molto, anzi, potrebbe terminare prima del previsto.

Gli interessati, devono inoltre sapere che gli acquisti non possono in nessun modo essere effettuati online sul sito ufficiale, ma richiede espressamente la presenza nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza però porre limiti o vincoli in merito alle regioni di appartenenza. I prodotti sono tutti distribuiti alle più classiche condizioni: no brand e con garanzia di 24 mesi.

Trony: offerte a più non posso con l’attuale volantino

Il volantino Trony non cambia nemmeno questa settimana, l’azienda continua fino al 16 giugno a proporre in tutta Italia la medesima campagna promozionale, intitolata Sconto IVA, e perfetta per gli utenti che vogliono finalmente accedere ai prodotti maggiormente desiderati.

Il meccanismo che la regola non cambia rispetto al passato, ovvero il cliente ha la possibilità di aggiungere al carrello tutto ciò che desidera, ed in cambio vedersi applicare uno sconto del 18,03%, rispetto al prezzo finale dello scontrino. L’offerta è attivabile su un qualsiasi prodotto, senza differenze o vincoli particolari.

Se arrivati a questo punto vi steste domandando il motivo per cui lo sconto non sia pari al 22%, la risposta non potrebbe essere più semplice. E’ bene sapere, infatti, che l’IVA non viene applicata al prezzo che vediamo sul cartellino, ma ad un listino inferiore, che di conseguenza porta ad una incidenza minore nel momento in cui viene scorporata.