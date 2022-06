Samsung non è estraneo a fornire telefoni con 1 TB di memoria interna, dopo averlo fatto in precedenza con il Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, non abbiamo visto così tanto spazio di archiviazione sui pieghevoli Galaxy prima, anche se potrebbe cambiare entro la fine dell’anno.

Secondo SamMobile, il prossimo Galaxy Z Fold 4 avrà fino a 1 TB di memoria interna (in particolare i modelli SM-F936J, SM-F936N e SM-F936W). Se fosse vero, lo smartphone Samsung sarebbe il primo pieghevole ad offrire così tanto spazio di archiviazione. Per coloro che non vogliono pagare troppo, si dice che il dispositivo sarà disponibile anche con capacità da 256 GB e 512 GB.

Galaxy Z Fold 4 sarà presentato quest’anno

Siamo comunque lieti di vedere questa opzione apparire, considerando che i telefoni di fascia alta più recenti di Samsung, inclusa la serie Galaxy Z Fold, mancano di espansione microSD. Coloro che desiderano trasportare un gran numero di film, l’intera libreria musicale e un gran numero di giochi sul proprio pieghevole dovrebbero considerare questa opzione. Dato che l’enorme schermo pieghevole è utile in primo luogo per i contenuti video e la produttività, un’opzione da 1 TB ha senso per la serie Galaxy Z Fold.

Non si sa ancora nulla sui prezzi, ma il Galaxy S22 Ultra da 1 TB è stato rilasciato per 1689 euro, rispetto a 1279 euro per il modello base da 128 GB. Aspettatevi un divario di prezzo di circa 400 euro tra il Galaxy Z Fold 4 più basso e il modello da 1 TB, potenzialmente in grado di superare la barriera di 2.000 euro.

Sorprendentemente, sembra che anche il Galaxy Z Flip 4 potrebbe subire un aumento dello spazio di archiviazione. Per la prima volta, SamMobile afferma che il prossimo pieghevole a conchiglia sarebbe disponibile con una capacità di 512 GB.