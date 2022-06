Apple ha presentato ieri iPadOS 16 alla Worldwide Developers Conference (WWDC). L’ultima edizione del sistema operativo incentrato sull’iPad dell’azienda include numerosi miglioramenti del multitasking, il più notevole dei quali è lo strumento Stage Manager. Ti consente di ridimensionare le finestre, consentendoti di nascondere rapidamente altre app dietro la finestra principale. Inoltre, sarà più facile vedere quali app sono in esecuzione e passare da un’attività all’altra.

Gli iPad sono dispositivi fantastici con prestazioni e funzionalità eccezionali, ma non sono particolarmente eccellenti nel multitasking. Questo non è più il caso con l’iPadOS 16 aggiornato. Potrai fare molto di più con il tuo iPad con il nuovo sistema operativo. Include alcune funzionalità attese con impazienza come l’app Meteo, la modifica collaborativa dei documenti e, naturalmente, lo Stage Manager. Inoltre, l’iPadOS 16 riceverà diverse funzionalità dall’IOS16, come la Libreria foto condivisa e SharePlay nei messaggi.

iOS 16 arriverà in autunno

La funzionalità di gran lunga più essenziale di iPadOS16 è Stage Manager. Con molte finestre sovrapposte e piena capacità di visualizzazione esterna, introduce un nuovo modo di multitasking. Stage Manager può organizzare automaticamente programmi e finestre, consentendoti di creare gruppi di app per attività diverse trascinando e rilasciando le finestre dall’angolo in basso a destra o aprendo le app dal Dock. La funzione Stage Manager, tuttavia, è disponibile solo su iPad con CPU M1 o successive.

‘Con iPadOS 16, siamo lieti di ampliare ulteriormente ciò che iPad può fare’, ha affermato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple. ‘Con Stage Manager, che porta il multitasking su iPad a un livello completamente nuovo, così come nuovi modi di comunicare e collaborare tramite Messaggi, gli utenti possono fare ancora di più su iPad.’