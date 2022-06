L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di proporre ancora una volta per questo weekend un’interessantissima offerta mobile. Si tratta dell’ormai nota promo denominata Very 4,99 che offre ogni mese 30 GB di traffico dati. L’offerta in questione è stata proposta nuovamente per questo fine settimana, ma restano ormai poche ore per attivarla.

Very Mobile propone per il week-end l’offerta Very 4,99: ancora poche ore per attivarla

Ogni weekend il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile propone alcune offerte molto convenienti. Per questo fine settimana, in particolare, è stata proposta la ormai nota offerta denominata Very 4,99. Per tutti coloro che fossero interessati, mancano ormai poche ore per poterla attivare. L’offerta in questione è stata infatti resa disponibile all’attivazione dal 3 al 6 giugno 2022.

Very 4,99 è però una promo riservata ad alcune tipologie di clienti. In particolare, potranno attivare l’offerta tutti coloro che effettueranno la portabilità dagli operatori iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Vi ricordiamo che questa offerta comprende ogni mese 30 GB di traffico dati con connettività 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di soli 4,99 euro e non sono previsti né costi di attivazione né costi per la scheda sim.