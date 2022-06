Anton Cvelbar continua a sfoggiare dispositivi inediti pratici e originali. Il portale LetsGoDigital si è più volte soffermato, negli ultimi giorni, su quelle che sono le idee del giovane produttore intenzionato a dar vita a dei prodotti innovativi e in grado di facilitare la vita di ognuno di noi. Abbiamo già parlato di alcune delle idee presentate da Cvelbar, che ha precedentemente mostrato al suo pubblico uno smartphone da polso con auricolari integrati e uno smartphone con uno scomparto dedicato all’inserimento di auricolari sottilissimi; soltanto pochi giorni fa, inoltre, ha fatto la sua comparsa un mouse con tastierino numerico incorporato. Oggi tocca a un laptop con display flessibile capace di assumere dimensioni differenti e dotato di un touch pad rimovibile.

Anton Cvelbar crea un laptop con display flessibile davvero originale!

Le particolarità del dispositivo pensato da Cvelbar sono sostanzialmente tre. La principale riguarda la possibilità di utilizzare un display dalle dimensioni personalizzabili. Il pannello potrà essere allungato o esteso in larghezza in base alle proprie esigenze ma resterà di uguali dimensioni la tastiera abbinata ad esso. Altrettanto interessante è l’idea di rimuovere il touch pad per utilizzarlo al meglio come se fosse un normalissimo mouse. Quest’ultimo è inoltre dotato di una batteria che sarà automaticamente ricaricata quando riposto nel suo alloggiamento.

Anche in questo caso il prodotto descritto e mostrato dalle varie immagini condivise in rete non ha ancora preso vita. Cvelbar ha dato il via a una raccolta fondi tramite la quale mira a ottenere i finanziamenti necessari al fine di poter sviluppare le sue idee.