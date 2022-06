Dopo aver idealizzato uno smartphone con integrati gli auricolari più sottili del mondo e uno smartphone da polso con auricolari integrati, Anton Cvelbar ci mostra un mouse con tastierino incorporato. L’intento del giovane sarebbe quello di proporre agli utenti dei dispositivi già noti ma più pratici da utilizzare.

Mouse con tastierino incorporato: ecco tutti i dettagli sul dispositivo!

Il mouse con tastierino incorporato pensato da Anton Cvelbar potrebbe dimostrarsi particolarmente utile per gli utenti soliti utilizzare computer privi di tastierino numerico. Il ricorso al tastierino è fondamentale per lo svolgimento di alcune attività e la sua collocazione sul mouse potrebbe favorire gli utenti. Ad esso, inoltre, il giovane accosta la tipica rotellina, posizionata in un punto strategico che favorisce l’utilizzo offrendo un maggior comfort. Trovandosi lateralmente, infatti, riduce lo sforzo impiegato dalla mano nell’utilizzo favorendo il rilassamento dei muscoli.

Come è possibile notare dal video e dalle immagini condivise in rete dallo stesso ideatore, il mouse è dotato anche di luci LED che illuminano ogni singolo pulsante. Questi ultimi, inoltre, potranno essere personalizzati dall’utente, che potrà così abbinare a ogni tasto una ben precisa funzionalità.

Non sappiamo se il prodotto ideato prenderà mai vita ma il continuo emergere di idee innovative permette di affermare che sarebbe davvero entusiasmante poter assistere al lancio dei dispositivi pensati da Cvelbar. Lo smartphone da polso con auricolari integrati, ad esempio, potrebbe riscuotere un successo non indifferente e dimostrarsi effettivamente pratico permettendo di non far riscorso a un ulteriore smartphone e avere a disposizione tutto il necessario in un display ampio.