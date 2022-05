Solamente oggi da Unieuro è possibile trovare un buonissimo quantitativo di sconti molto speciali, impreziositi dalla presenza di importantissime riduzioni sui migliori smartphone in commercio, in vendita a prezzi sempre più bassi ed economici.

Il volantino, come è facile immaginare, è possibile sfruttarlo recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale, in questo modo si ha la certezza di poter scoprire i prodotti in promozione, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria. La spedizione presso il domicilio, come al solito del resto, risulta essere gratuita per ogni ordine il cui prezzo superi il valore limite di 49 euro.

Aprite il prima possibile il nostro canale Telegram, potrete ricevere gratis i codici sconto Amazon ed accedere a grandi sconti.

Unieuro: ecco quali sono i nuovi sconti

Ottimi sconti vi attendono in questi giorni direttamente da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale che ha effettivamente iniziato a scontare i migliori prodotti, anche smartphone di fascia alta. Grazie all’attuale sottoCosto, infatti, ecco arrivare la possibilità di mettere le mani sull’eccellente Samsung galaxy S22+, disponibile nel periodo al prezzo finale di soli 949 euro.

Non mancano ottime occasioni per quanto riguarda la fascia intermedia, restando al di sotto dei 400 euro di spesa, sarà possibile pensare di mettere le mani su Xiaomi 11T a 379 euro, Galaxy A33 5G a 279 euro, Galaxy A13 a 149 euro, Redmi 9C a 149 euro, Redmi Note 10 5G a 179 euro, Oppo A16s a 159 euro, Realme 8 a 199 euro, Realme C21Y a 119 euro, Oppo A94 a 239 euro e similari.