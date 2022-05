Anche il mese di aprile 2022 ha confermato il trend negativo per il settore automobilistico. Anche in questo mese c’è stato un calo delle vendite rispetto allo scorso anno, per un totale di 821 mila immatricolazioni. Leggermente meglio le vendite delle auto elettriche, con un totale di 83 mila immatricolazioni. In Europa, in particolare, l’auto elettrica più venduta è stata la Fiat 500.

Fiat 500 sul podio: è l’auto elettrica più venduta in Europa a maggio 2022

Secondo una nuova classifica, durante lo scorso mese in Europa l’auto elettrica più venduta è stata la Fiat 500. Quest’uomo ha infatti totalizzato un numero di ben 5524 nuove vetture immatricolate. La segue al secondo posto la Peugeot 208 con un totale di 3730 nuove immatricolazioni. Terzo posto poi per la Skoda Enyaq iV (3645 immatricolazioni), mentre al quarto posto troviamo la Dacia Spring (3555 nuove immatricolazioni).

Per quanto riguarda la classifica dei modelli PHEV, al primo posto troviamo Ford Kuga con 3413 immatricolazioni, mentre al secondo e al terzo posto si sono piazzati Mitsubishi Eclipse Cross e Volvo XC40 rispettivamente con 2738 e 2584 nuove immatricolazioni. La classifica generale, invece, ha visto sul podio al primo posto la Peugeot 208 con un totale di 15615 vetture immatricolate. Quest’ultima è stata seguita al secondo e al terzo posto da Volkswagen T-Roc e Dacia Sandero, con un totale di 13998 immatricolazioni per la prima è 12913 immatricolazioni per la seconda.

Vi ricordiamo che la Fiat 500 si è piazzata anche in Italia al primo posto della classifica delle auto elettriche più vendute con un totale di 494 unità immatricolate. A questa, sono seguite al secondo e al terzo posto la Smart ForTwo e la Dacia Spring.