È usuale, mentre navighiamo sui social, sentir parlare di body positive e di inclusività. Tuttavia, questo concetto non sembra essere chiaro per tutti. Infatti, proprio nelle ultime ore, sta circolando su TikTok una Challenge alquanto vergognosa.

Il social network cinese è molto amato dai giovani e su di esso non circolano solamente balletti o video divertenti. La Challenge super diseducativa di cui vi parliamo è chiamata Boiler Summer Cup.

Dal nome sembra essere qualcosa di innocuo, ma non è affatto così. Lo scopo di questa nuova sfida è quello di adescare ragazze sovrappeso o il cui peso è superiore rispetto a quello di altre ragazze filmate per prendere in giro.

TikTok: la Boiler Summer Cup è una delle più grandi forme di bullismo che ci possa essere

I bulli vengono prontamente filmati da qualche loro complice e poi postati sul social per attestare che hanno rispettato le “regole” e che hanno concluso la sfida con successo. Il tutto, purtroppo, alle spalle di giovani ragazze, ignare di ciò che sta realmente accadendo.

Molte persone sui social hanno mostrato indignazione e solidarietà per le vittime di questo vero e proprio atto di bullismo. Purtroppo, non tutti hanno avuto lo stesso pensiero in merito, divertendosi o addirittura giustificando un comportamento del tutto ingiustificabile.

La Challenge sarebbe dovuta partire il 21 giugno, ma pare che si sia largamente anticipata. Digitando l’hashtag #boliersummercup (2M di visualizzazioni) su TikTok, vedrete subito quanti video sono stati fatti. Alcuni rimossi, fortunatamente, altri ancora sulla piattaforma.

I commenti negativi da parte di tantissimi utenti ci sono stati, ma questo può essere visto come una piccola sconfitta nella lotta al bullismo e al body shaming.