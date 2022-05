Apparentemente TikTok sta sviluppando minigiochi sulla sua piattaforma in Vietnam come parte di una “grande spinta verso i giochi”. La società sta sviluppando giochi HTML5 supportati da pubblicità in collaborazione con lo studio di giochi mobile Zynga, che potrebbero essere rilasciati sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Il colosso dei social media ha già affrontato i giochi, collaborando con Zynga l’anno scorso per creare Disco Loco 3D. Ha anche sviluppato Garden of Good, un gioco agricolo in cui i giocatori guadagnano punti.

TikTok si prepara al rilascio di minigiochi

Con oltre 1 miliardo di utenti attivi, l’aggiunta di minigiochi aumenterà le entrate pubblicitarie e il tempo trascorso nell’app. “Esploriamo sempre modi per migliorare la nostra piattaforma e testare regolarmente nuove funzionalità e integrazioni che aggiungono valore alla nostra community”, ha affermato un rappresentante di TikTok in un’e-mail a Reuters.

TikTok intende andare oltre i minigiochi. L’anno scorso, l’azienda ha iniziato a testare TikTok Live, un’app di live streaming. Gli utenti di TikTok Live possono trasmettere dal proprio computer, telefono o console di gioco.

L’ingresso dell’app nei giochi arriva dopo che aziende come Netflix e Apple sono entrate nello spazio dei giochi mobile. Netflix rilascerà una gamma di giochi iOS per gli utenti di iPhone e iPad alla fine del 2021. Apple ha anche avviato il suo servizio di abbonamento ai giochi, Apple Arcade, due anni prima.

Il team di sviluppo di TikTok non ha menzionato una data secondo cui rilascerà questi nuovi minidischi, ma probabilmente non dovremo aspettare troppo per riceverli sui nostri smartphone.