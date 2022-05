Il colosso cinese Realme ha recentemente presentato il suo nuovo tablet denominato Pad X. Finalmente dopo settimane di rumors sulle caratteristiche tecniche ora abbiamo avuto anche l’ufficialità.

Il dispositivo presenta anche il supporto allo stilo con di aggancio magnetico sul dorso che consente di ricaricare l’accessorio. Scopriamo insieme la scheda tecnica ufficiale.

Realme ha finalmente presentato Pad X

Il nuovo tablet del colosso monta uno schermo LCD 2K da 11 pollici con luminosità fino a 450 nit, attenuazione CC, un processore Qualcomm Snapdragon 695 6nm 5G con GPU Adreno 619 e 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB con MicroSD. La fotocamera posteriore monta un sensore da 13 megapixel mentre quella anteriore un sensore grandangolare da 8 megapixel.

Il sistema operativo pre installato è ovviamente Android 11 con Realme UI 3.0 per Pad. A livello di audio troviamo Quad altoparlanti, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Certified e sul lato connettività non gli manca Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, USB 2.0 di Tipo. Terminiamo con una batteria da 8.340 mAh con ricarica rapida da 33 W.

Il dispositivo è disponibile nei colori Fluorescent green, Sea blue e Star gray ed attualmente è disponibile in Cina a 180 euro per la variante 4/64 GB, 220 euro per quella 6/128 GB. Per quanto riguarda gli accessori, lo stilo di Realme ha un costo di 499 yuan (circa 70€), mentre la Smart Keyboard 399 yuan, circa 55€.