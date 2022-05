Twitter ha reso pubblica la sua funzione ‘Cerchia’ per gli amici stretti questo mese, consentendo agli utenti di avere una ‘linea temporale alternativa per gli amici fidati’. Circle in precedenza era disponibile solo nell’app mobile e nel sito Web di Twitter, ma ora è stato aggiunto alla versione Mac del software.

Sebbene gli utenti Mac in precedenza potessero vedere i tweet condivisi con una cerchia, non c’era alcun segno che indicasse quali tweet erano visibili solo agli amici intimi. Inoltre, la pubblicazione di un nuovo tweet nella tua cerchia dal programma macOS non era disponibile.

Twitter continua a migliorare la sua piattaforma

Fortunatamente, l’aggiornamento più recente del client Twitter ufficiale per Mac (versione 9.10.1) include il supporto di Circles, proprio come su iPhone, iPad e Web. I tweet condivisi con una cerchia ora hanno un’etichetta verde e gli utenti Mac possono ora inviare nuovi tweet ai propri contatti di Twitter Circle.

Circle è il tentativo di Twitter di replicare l’esperienza di Close Friends su Instagram. Gli utenti possono aggiungere fino a 150 account alla propria cerchia e i tweet condivisi saranno visibili solo a loro. L’elenco può essere modificato in qualsiasi momento e coloro che vengono rimossi non vengono informati. Per condividere un nuovo tweet con la tua cerchia, seleziona semplicemente ‘Twitter Circle’ dal menu ‘Tutti’ durante la creazione di un tweet.

I tweet di Circle verranno visualizzati in modo diverso anche nella sequenza temporale, facendo sapere agli altri utenti di essere stati scelti. Vale la pena notare che le persone possono solo apprezzare il tweet e non ritwittarlo. Tieni presente che Twitter Circle non è ancora disponibile per tutti gli utenti, quindi anche se disponi della versione più recente dell’app Twitter, la funzione potrebbe non essere disponibile per te.