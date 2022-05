La linea di telefoni Samsung Galaxy S è per lo più eccellente, ma un problema che li affligge da tempo è l’utilizzo di un processore diverso in diverse parti del mondo, con uno di quei chipset sempre più debole. Tuttavia, sembra che Samsung stia finalmente risolvendo questo problema.

Secondo Naver (un sito di notizie sudcoreano), Samsung sta formando un “dream team” di circa 1000 dipendenti per sviluppare un microprocessore specificamente adatto per gli smartphone Galaxy. Ora, sembra che questo non sarà completato in tempo per il Samsung Galaxy S23 o anche il Galaxy S24, ma le risorse necessarie per sviluppare questo nuovo chipset implicano che Samsung non produrrà chipset Exynos per quei telefoni, affidandosi invece solo a Qualcomm Snapdragon in tutto il mondo.

Galaxy S23 sarà presentato quest’anno

In altre parole, invece di alcune regioni che ricevono Snapdragon e altre che ricevono un chipset Exynos prodotto da Samsung, ogni modello di Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 potrebbe avere un chipset Snapdragon. Secondo quanto riferito, questo chipset unico sarebbe stato completato nel 2025, forse in tempo per il Samsung Galaxy S25. Non è chiaro se vedremo un altro chipset diviso con il rilascio di questo, ma questa non è la prima volta che Samsung ha costruito un chipset proprietario.

Un’altra storia ha suggerito qualcosa di simile circa una settimana fa, dicendo che la decisione è stata presa in reazione alla scarsa gestione termica dei chipset Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, il che implica che Samsung fornirà questo modello unico solo una volta pronto.

Naturalmente, questa è solo una voce per il momento, ma è promettente. I chipset Exynos di Samsung spesso hanno prestazioni peggiori dei chipset Snapdragon equivalenti, quindi un passaggio a Snapdragon ovunque per alcuni anni aiuterebbe gli acquirenti che attualmente sono dotati di Exynos.

Quindi, se questo chipset su misura è buono come Samsung deve sperare, il Galaxy S25 e i modelli successivi potrebbero avere un chipset superiore rispetto a qualsiasi altro telefono Android.