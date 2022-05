Sono davvero tante le impressioni che ci ha suscitato il monopattino elettrico NIU KQi3 Pro. Si tratta di un mezzo molto interessante che si presenta molto grande e forse troppo pesante, dunque non comodissimo da trasportare.

Molto bello esteticamente e molto comodo grazie alla pedana molto ampia. Frontalmente ecco un ring illuminato molto vistoso, con una luce la quale può essere acceso e spento dal tasto sul manubrio. Le ruote sono da 9.5 pollici e danno tanta stabilità, la quale dunque basta anche alla luce dell’assenza di ammortizzatori. La strada dunque, anche se dissestata si tiene molto bene.

Sul lato ecco il cavalletto mentre sulle ruote ecco due pinze freno a disco che consentono anche di recuperare energia. Il display a pixel mostra la velocità massima di 25 Km/h, la carica della batteria e il collegamento all’app di NIU. Doppio freno e ovviamente acceleratore presenti sul manubrio. Basta dare una spinta, accelerare e il monopattino parte alla grande. Presente la certificazione IP54 per l’acqua e inoltre il manubrio, con sterzata molto ampia, è progettato con un’inclinazione di 75°, la quale permette di avere molta più stabilità durante la marcia.

Dietro ecco il parafango con la luce per il freno. Molto interessante il dato che vede il NIU fare salite fino al 20% di pendenza.

La batteria è importante con 48 Watt agli Ioni di litio che consente un’autonomia importante. Noi abbiamo percorso circa 30Km di autonomia a velocità costante di 25 Km/h. E’ possibile impostare anche il powersafe per limitare la velocità a 15 km/h.

Il monopattino è reclinabile e può essere chiuso, ma risulta davvero pesante trasportarlo in metro o su in casa. Presente anche l’app ufficiale che consente di controllare il monopattino e tutte le sue statistiche o la gestione. E’ possibile anche bloccare il monopattino da remoto.

Il prezzo di NIU KQi3 Pro è di 699,99 euro, prezzo un po’ elevato ma contestualizzato al fatto che chi lo acquisterà lo userà come mezzo principale. Bisogna comunque constatare che non risulta semplice trasportare il monopattino, quindi consigliamo l’acquisto a coloro che lo possono tenere in garage o che sul posto di lavoro hanno uno stallo dove fissarlo magari con un lucchetto.