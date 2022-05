Comet è letteralmente impazzita ed è pronta a garantire al consumatore un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, proponendosi come più valida alternativa ai rinomati volantini di Unieuro o di Esselunga, con una disponibilità estesa all’intero territorio.

Avete capito bene, se volete risparmiare con Comet potrete recarvi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, oppure decidere di affidarvi direttamente al sito ufficiale, il quale comunque promette la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse superare il valore limite di 49 euro. Non scordatevi, inoltre, che è possibile pagare in comode rate fisse mensili, approfittando della rateizzazione senza interessi garantita al superamento dei 199 euro di spesa.

Comet: attenzione a questi sconti, vi faranno sognare

Il nuovo volantino Comet fa letteralmente sognare gli utenti con il lancio di occasioni ed offerte pronte per fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica. La campagna promozionale convince tutti con ottime occasioni e spese da non sottovalutare, le quali comunque sono perfette per garantire un risparmio importante, al netto di prodotti di qualità decisamente superiore.

Uno dei migliori dell’intero mercato, è chiaramente il Samsung galaxy S21 FE, un prodotto che viene commercializzato oggi a soli 449 euro, ma data la recentissima commercializzazione sul territorio nazionale, è da considerarsi come un affare da non lasciarsi sfuggire. Volendo invece acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, la scelta potrà ricadere su Apple iPhone 11, il cui prezzo comunque non va oltre i 600 euro.

Tutte le offerte possono essere visionate direttamente a questo indirizzo.