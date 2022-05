Gli smartphone sono quasi gratis da Coop e Ipercoop, il lungo elenco di sconti speciali convince tutti gli utenti con una serie di offerte assurde, e sopratutto la possibilità di mettere mano al portafoglio per riuscire a spendere poco o niente.

La campagna promozionale riparte da dove ci eravamo fermati le scorse settimane, ovvero dalla possibilità di scoprire in esclusiva assoluta una serie di ottime offerte speciali, applicate sia sugli smartphone che sulla tecnologia generale. I prezzi attivati sono incredibilmente bassi, e comprendono la garanzia di 24 mesi, nonché comunque la variante no brand per la telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino sono pazzesche

Con Coop e Ipercoop gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere molto poco sull’acquisto di un nuovo smartphone, a patto che comunque siano disposti a rinunciare, almeno in parte, alle prestazioni generali. La fascia di prezzo di appartenenza dei modelli coinvolti è al di sotto dei 500 euro, e comprende infatti Galaxy A53, un terminale veramente molto recente, ma comunque più che adeguato per la situazione, in vendita a soli 449 euro.

Nel caso in cui si volesse cercare di risparmiare al massimo, la scelta potrebbe effettivamente cadere sull’Oppo find X3 Lite, un prodotto distribuito al prezzo finale inferiore ai 300 euro, impreziosito da specifiche che ancora nel 2022 possono essere considerate più che interessanti.

Tutte le proposte del volantino Coop e Ipercoop sono raccolte per comodità direttamente nelle pagine che trovate sul sito ufficiale.