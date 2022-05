CoopVoce: utenti TIM e Iliad pronti a cambiare, ecco le EVO da 100GB

Tra tutti i gestori che stanno riscuotendo un discreto successo ultimamente, risultano essere presenti in pianta stabile soprattutto quelli virtuali. Le loro caratteristiche principali stanno proprio nella grande generosità dal punto di vista dei contenuti offerti ogni mese ma anche per quanto riguarda il risparmio. Le promozioni dei provider virtuali costano poco e quello che è cambiato rispetto al passato e la qualità. Se prima c’erano problemi di connessione, oggi questi sono stati messi da parte, proprio come dimostra CoopVoce.

Il gestore infatti riesce ad organizzare al meglio i suoi clienti con una rete molto performante, la quale permette alle promo EVO di esprimere tutto il loro potenziale. Queste offerte sono ancora disponibili con i prezzi migliori, per cui non vi resta altro che dare un’occhiata.

CoopVoce: le promo EVO migliori sono ancora disponibili fino a 100GB in 4G

Queste qui in basso sono le migliori offerte che potete trovare proprio sul sito ufficiale di CoopVoce. Ecco tutti i prezzi e i contenuti disponibili:

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS