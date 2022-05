La piattaforma di streaming Netflix continua ad ampliare il sup catalogo. Nonostante il periodo non proprio roseo (abbiamo infatti visto un netto calo degli abbonati) l’azienda ha deciso di continuare a rendere felici gli utenti proponendo tanti nuovi titoli tra film e serie TV. Anche per il prossimo mese di giugno, in particolare, arriveranno numerose new entry.

Netflix si prepara ad aggiornare il suo catalogo: ecco i titoli in arrivo a giugno tra film e serie tv

Netflix è ricco di titoli molto apprezzati dagli utenti, soprattutto con le sue serie tv. Ricordiamo ad esempio Bridgerton 2 che ha letteralmente spopolato ottenendo dei risultati eccezionali negli ascolti. E da pochi giorni l’azienda ha anche confermato l’arrivo ufficiale di Bridgerton 3 ed ha annunciato che i nuovi protagonisti saranno Colin Bridgerton e Penelope Featherington.

Come già accennato, anche per il mese di giugno 2022 sono in arrivo davvero tanti titoli tra film e serie TV. Tra queste ultime, ricordiamo ad esempio la nuova stagione di The Umbrella Academy 3, una stagione attesa da molto tempo dagli utenti. Vediamo qui di seguito alcuni dei titoli che arriveranno a breve.

Film in arrivo a giugno

• INTERCEPTOR

• HUSTLE

• JENNIFER LOPEZ: HALFTIME

• LA IRA DE DIOS

• TOMA IKUTA – LA SFIDA DEL KABUKI

• SPIDERHEAD

• BEN CRUMP: LOTTA PER I DIRITTI CIVILI

Serie tv in arrivo a giugno

• L’ENIGMA DI EIRIK JENSEN:POLIZIOTTO O CRIMINALE

• BORGEN – POTERE E GLORIA

• FLOOR IS LAVA S2

• PEAKY BLINDERS S6

• GOD’S FAVORITE IDIOT

• LOVE & ANARCHY

• SPRIGGAN

• THE UMBRELLA ACADEMY S3

• MAN VS BEE

• LA CASA DI CARTA: COREA