Nel 2020 la prima stagione di Bridgerton ha riscosso un enorme successo mondiale dovuto soprattutto alla presenza del personaggio del Duca di Hastings, Simon Busset. Bridgerton 2 è invece da poco approdato ufficialmente su Netflix e tutti si chiedevano se avrebbe riscosso lo stesso successo. In realtà, la nuova stagione ha superato ogni record, diventando la serie tv più vista in assoluto sulla piattaforma a soli sette giorni dal suo debutto ufficiale.

Bridgerton 2 è record su Netflix: è la serie tv più guardata a 7 giorni dal debutto

Nonostante l’assenza di Regé-Jean Page nei panni del Duca di Hastings, la seconda stagione di Bridgerton ha riscosso un enorme successo, ottenendo un nuovo record. Come già accennato, infatti, è stata la serie tv più vista sulla piattaforma in 93 paesi a soli sette giorni dal suo debutto ufficiale.

Nei primi sette giorni dal suo arrivo su Netflix, infatti, Bridgerton 2 ha raggiunto ben 251,74 milioni di ore di visualizzazione in sette giorni e 190 milioni soltanto durante il primo week-end. Un traguardo molto importante per questa serie che, come già detto, si temeva potesse riscuotere minor successo a causa del cambio dei protagonisti.

Come ormai sappiamo, infatti, la nuova stagione ha visto come protagonista Anthony Bridgerton alla ricerca della sua viscontessa. In questa ricerca, il visconte incontrerà sulla sua strada Kate Sharma. Rispetto alla storia vista nella prima stagione tra Daphne Bridgerton e Simon Busset, la storia dei nuovi protagonisti si sviluppa in maniera più graduale e più romantica.

Vi ricordiamo comunque che per il momento al primissimo posto tra le serie tv più viste in assoluto c’è Squid Game, che ha ottenuto 520 milioni di ore di visualizzazione.