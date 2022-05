Secondo una nuova voce coreana, Apple ha iniziato a creare pannelli OLED più piccoli che potrebbero essere utilizzati per display pieghevoli in futuro. Secondo The Elec, Apple sta lavorando su pannelli OLED senza polarizzatori, che vengono generalmente utilizzati per consentire il passaggio solo della luce proveniente da direzioni specifiche, aumentando la visibilità del display.

Uno svantaggio delle pellicole polarizzanti è che riducono la luminosità e, di conseguenza, l’efficienza del pannello. Per compensare, i produttori in genere aumentano la potenza inviata al pannello, sebbene ciò possa ridurne la durata.

Apple potrebbe introdurre presto un device pieghevole

Secondo il rapporto, che cita fonti della filiera, rimuovendo il polarizzatore, Apple sarà in grado di rendere i pannelli sostanzialmente più sottili, rendendoli più adatti ai display pieghevoli. Apple potrebbe eventualmente utilizzare una nuova tecnologia che ha lo stesso effetto di un polarizzatore ma evita i suddetti compromessi.

Secondo The Elec, Samsung ha precedentemente utilizzato schermi OLED senza polarizzatori per il Galaxy Z Fold 3, combinando la sua tecnologia ‘Eco Square’, che aumenta la trasmissione della luce riducendo il consumo della batteria.

Il mese scorso, The Elec ha riferito che Apple sta lavorando con LG per sviluppare un pannello display OLED pieghevole con vetro di copertura ultrasottile per i futuri modelli di iPad e MacBook, anche se il sito web ha affermato che il pannello incorporerebbe un vetro di copertura ultrasottile.

L’analista Ming-Chi Kuo afferma che Apple sta anche testando anche un tablet con un display OLED pieghevole da 9 pollici. Kuo prevede che lo sviluppo del prodotto pieghevole di Apple inizierebbe con smartphone di medie dimensioni, per poi passare a dispositivi con display più grandi e infine a dispositivi compatti come l’iPhone.