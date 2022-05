Le playlist sono chiaramente un aspetto importante della strategia di YouTube Music e Google sta attualmente testando un importante restyling dell’interfaccia utente per loro sui dispositivi mobili. Le prime due righe specificano chi ha creato la playlist e quando è stata aggiornata l’ultima volta, fino alla data. Di seguito c’è la copertina, con un’immagine dell’artista evidenziata a sinistra e un testo verticale a destra e il logo circolare di YouTube Music nell’angolo in alto a sinistra.

Il nome e la descrizione della playlist vengono quindi visualizzati con una lettera di dimensioni maggiori. Scarica, aggiungi alla libreria, riproduci, condividi e il menu di overflow vengono visualizzati tutti su un’unica riga. La condivisione si trovava una volta nell’angolo in alto a destra, vicino a Trasmetti e Cerca. Infine, in questa regione superiore viene utilizzato lo sfondo sfocato della copertina.

YouTube Music per Android si aggiorna

Non è presente alcun pulsante di riproduzione casuale e l’elenco dei brani rimane statico. Google stranamente non specifica quanti brani sono attualmente nella libreria. Quindi, solo un utente ha ottenuto la playlist di YouTube Music riprogettata su un tablet (Galaxy Tab A7). Hanno affermato che appare solo nelle playlist e non negli album. Non è chiaro se si tratti semplicemente di un test iniziale o se il nuovo aspetto sia destinato solo alle playlist.

Avrebbe senso che entrambe le prospettive avessero lo stesso cambiamento visivo perché attualmente sono identiche. È probabile che questo aggiornamento si applichi sia alle playlist generate dalla community che alle playlist generate da algoritmi su misura per utenti specifici. Questo restyling di YouTube Music enfatizza la copertina della playlist, ma avere tutti i controlli su una riga potrebbe essere leggermente più accessibile.

Altri recenti aggiornamenti dell’interfaccia utente di YouTube Music includono un tocco di colore la scorsa settimana, la nuova copertina ‘Mixed for you’, una nuova icona per i download intelligenti e una pagina ‘Aggiungi alla playlist’ rielaborata da febbraio.