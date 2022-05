Il Met Gala 2022 ha fatto sognare numerosi fan di Bridgerton di tutto il mondo. Durante questo noto evento di moda, infatti, si è riunito anche parte del cast della serie tv targata Shondaland. Tra di loro, è stato presente anche l’attore Regé-Jean Page ovvero il tanto amato Simon Busset, il Duca di Hastings.

Bridgerton fa sognare al Met Gala 2022: presente anche l’attore del Duca di Hastings

Durante la sfilata di moda sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York City tenutasi lo scorso 2 maggio 2022 hanno sfilato diversi volti noti dello spettacolo. Tra questi, come già accennato, ha partecipato parte del cast di Bridgerton sia della prima sia della seconda stagione.

C’è stata l’attrice Simon Ashley, ovvero l’interprete del personaggio di Kate Sharma, che alla fine della seconda stagione è diventata viscontessa sposando il protagonista Anthony Bridgerton. Dopo di lei, ha sfilato durante l’evento anche Nicola Coughlan, ovvero la rinomata Lady Whistlefdown (cioè Penelope Federington).

Ma i due attori che hanno fatto sognare i fan della serie tv targata Shondaland sono stati sicuramente Phoebe Dinevor e Regé-Jean Page, rispettivamente gli interpreti dei personaggi di Daphne Bridgerton e Simon Busset. Come sappiamo, nella seconda stagione non è stato presente il tanto amato personaggio del Duca di Hastings, anche se comunque i fan sono stati accontentanti con una fantastica storia d’amore molto romantica tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma.

Ma chissà, forse questa piccola reunion del cast durante la sfilata al Met Gala 2022 lascia presagire importanti ritorni per la prossima stagione.