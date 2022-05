Nell’ultimo anno o due, abbiamo sentito parlare molto di Google Pixel Fold, che sarebbe uscito per la prima volta nel 2021. Anche se è evidente che ciò non si è verificato, le voci continuano a parlare di alcune caratteristiche. Il Pixel Fold, secondo l’analista di display e co-fondatore Ross Young di Display Supply Chain Consultants, avrebbe un display per smartphone più piccolo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 4, secondo un tweet.

Inoltre, si ritiene che lo smartphone Google avrà un display da 5,8 pollici con proporzioni maggiori rispetto al telefono Samsung, che ha un pannello da 6,19 pollici. Young ritiene inoltre che i due device dovrebbero avere lo stesso spessore.

Google Pixel Fold potrebbe arrivare quest’anno

In altre parole, sembra che il pieghevole di Google sarà da qualche parte nel mezzo dello tra il compatto Oppo Find N e il grande Samsung Galaxy Z Fold 4. Inoltre, questa non è la prima volta che sentiamo voci sul fatto che Pixel Fold sia più tozzo del pieghevole di Samsung, con animazioni di configurazione viste da 9to5Google all’inizio di quest’anno che suggeriscono la stessa cosa.

Secondo Young, che ha risposto alla domanda di un utente, Pixel Fold dovrebbe essere spedito nel quarto trimestre del 2022, tuttavia in precedenza ha detto a CNET che forse anche un lancio nel 2023 era fattibile. Quando si tratta di perdite relative al display, l’analista ha una solida esperienza, ma diffidiamo di qualsiasi altra affermazione che fa senza prima averle verificate. Tuttavia, sembra che il dispositivo pieghevole di Google sia ancora in lavorazione e verrà rilasciato in futuro.