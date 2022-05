Apple ha dichiarato che inizierà a rimuovere le app dall’App Store iOS che non hanno ricevuto aggiornamenti negli ultimi tre anni. Gli sviluppatori di app per smartphone che non sono state aggiornate entro questo periodo di tempo riceveranno un’e-mail che li informa che il loro programma è stato riconosciuto per la rimozione dall’App Store.

Allo stesso modo verranno eliminate le app che non sono state scaricate affatto, o solo poche volte, negli ultimi dodici mesi. Le nuove normative sono dure, ma gli sviluppatori che hanno dimenticato le loro invenzioni avranno l’opportunità di contestare la decisione di rimuovere le loro app, secondo una dichiarazione di Apple. Avranno anche fino a 90 giorni dal momento in cui viene fornito l’avviso di eliminazione per aggiornare le proprie app.

iOS, la mossa ha fatto infuriare gli sviluppatori

La decisione arriva dopo che Apple si è impegnata a rimuovere dall’App Store le applicazioni che non sono state ottimizzate per le versioni più recenti di iOS. Tuttavia, questa è la prima volta che Apple rimuove app completamente funzionali. La decisione di modificare la politica dell’App Store ha fatto infuriare molti sviluppatori nella community. Em Lazer-Walker, uno sviluppatore di giochi con sede a Toronto, ha pubblicamente messo in dubbio la mossa, scrivendo su Twitter: ‘I giochi possono esistere come prodotti completati!’

Tuttavia, Apple ha affermato che ci saranno numerosi vantaggi sia per i consumatori che per gli sviluppatori, inclusa la possibilità di identificare le app che soddisfano le loro esigenze quando i vecchi programmi vengono rimossi dall’App Store. Al momento, la società non ha dichiarato ulteriori dettagli ma crediamo che gli sviluppatori di tutto il mondo si faranno sentire dopo questa decisione.