Il produttore cinese Vivo ha presentato in Cina qualche settimana fa i suoi nuovi top di gamma Vivo X80 e Vivo X80 Pro. A quanto pare, però, gli smartphone sembrano quasi pronti ad arrivare ufficialmente anche per il mercato europeo, dato che hanno ricevuto da poco alcune certificazioni.

Vivo X80 e Vivo X80 Pro stanno per arrivare in Europa: ricevute diverse certificazioni

Non è passato molto tempo dal debutto sul mercato cinese dei nuovi top di gamma di casa Vivo. Tuttavia, come già accennato, sembra che il debutto a livello globale ed europeo non è poi così lontano.

Nel corso delle ultime ore, infatti, i nuovi Vivo X80 e Vivo X80 Pro hanno ricevuto diverse certificazioni rilievo. Si tratta nello specifico delle certificazioni FCC e NBTC, mentre i numeri di modello dei due dispositivi sono V2145 e V2144. Vi ricordiamo che entrambi gli smartphone sono dei veri e propri top di gamma.

Vivo X80 Pro, ad esempio, può vantare la presenza di un display AMOLED 2k (un pannello Samsung E5) da 6.78 pollici di diagonale con refresh rate da 120Hz e sono poi presenti memorie super veloci, tra cui ram LPDDR5 e storage interno UFS 3.1. Il comparto fotografico comprende invece una quad camera con un sensore principale da 50 MP, un sensore periscopico da 8 MP, un sensore teleobiettivo da 12 MP e un sensore grandangolare da 48 MP. Per il momento, però, non sappiamo quale sarà il processore montato a bordo nella versione globale. La scelta dovrebbe ricadere tra il soc Snapdragon 8 Gen 1 e tra il soc MediaTek Dimensity 9000.