Vivo ha già confermato che la serie di punta X80 porterà il nuovo chip ISP V1+ migliorato, che sarà abbinato a un chipset Dimensity 9000 o Snapdragon 8 Gen 1. Ad ogni modo, questo nuovo chip elaborerà i dati dell’immagine da un nuovo sensore: il lancio della serie X80 segnerà il debutto mondiale del Sony IMX866.

L’IMX766, che è stato utilizzato nella generazione vivo X70, ha un filtro Quad Bayer. L’IMX866 invece ha un filtro RGBW, che catturerà più luce e sarà supportato da algoritmi di elaborazione delle immagini personalizzati sul V1+. L’IMX866 avrà all’incirca le stesse dimensioni del suo predecessore, formato ottico da 1/1,5″ (contro 1/1,56″), nessuna parola sulla risoluzione ancora.

Il nuovo X80 sarà inoltre dotati di una fotocamera con stabilizzazione gimbal. Un’altra fotocamera avrà un obiettivo avanzato a 7 elementi. Inoltre, tutte le fotocamere beneficeranno del rivestimento antiriflesso Zeiss T.

Compatibilità anche con Mediatek

Le immagini teaser per vivo X80 menzionano anche un sensore GNV da 1/1.3″ di Samsung, la “V” indica una versione personalizzata realizzata appositamente per vivo. Presumibilmente, questo andrà nella fotocamera principale dell’X80 Pro+, mentre l’X80 Pro utilizzerà l’IMX866. Questo era il caso della generazione X70 in cui il Pro+ utilizzava il GN1 (anch’esso 1/1.3″), il Pro ottenne l’IMX766 (1/1.56″).

Lo sviluppo di una propria soluzione di chip di imaging sembra essere di gran moda nella scuderia BBK quest’anno e dopo che Oppo ha introdotto MariSilicon X sulla serie Find X5 all’inizio di quest’anno.

Questo supporta sia per MediaTek Dimensity 9000 che il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Nello sviluppo del V1+, vivo ha lavorato a stretto contatto con MediaTek e questo ha portato a 30 nuove domande di brevetto.