Il 2022 ha rappresentato sino a questo momento un anno da incubo per gli italiani, sul versante dei costi. Nel corso di queste settimane, in tanti settori ci sono stati aumenti di prezzo anche importanti con ricadute sulle economie di singoli e famiglie. I rincari hanno impattato anche il settore della telefonia. Per alcuni clienti di TIM, ad esempio, i prezzi in primavera saranno più alti.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

Il provider nazionale ha deciso di proporre una serie di rincari per quanto concerne il settore della telefonia mobile. Gli abbonati che hanno attivato in passato le seguenti offerte (TIM Supreme, Five IperGo e Iron) si troveranno a pagare un piccolo extra mensile. Come nei mesi precedenti, i rincari riguardano le vecchi tariffe legate alla portabilità del numero.

Gli abbonati in tale circostanza pagheranno 2 euro in più ogni mese. Gli utenti che hanno subito questa rimodulazione riceveranno però 20 Giga per la connessione di rete. I Giga aggiuntivi si sommeranno a quelli già presenti di default con la ricaricabile. Non è prevista alcuna richiesta di attivazione da parte dei clienti.

Le rimodulazioni di TIM saranno valide solo per i vecchi abbonati. I nuovi clienti, invece, potranno beneficiare di una novità tutto sommato positiva: i costi bloccati almeno per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM, quindi, il gestore italiano si impegna a non proporre alcun genere di rimodulazione né per i costi né per le soglie di consumo.