Nelle scorse ore, Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno pubblicato il nuovo trailer di Jurassic World – Il Dominio, Dominion nella versione internazionale. Nei due minuti di filmato è possibile scoprire nuove informazioni su quelle che saranno le vicende trattate nel film.



Tuttavia, nella versione italiana del trailer manca una scena rispetto a quanto mostrato nel filmato diffuso a livello internazionale. La sequenza in questione riguarda quello che in rete è già stato soprannominato “scooter guy“.

L’uomo a bordo di un monopattino elettrico, per sua sfortuna, sta attraversando le strade di Malta mentre si stanno sfidando un Carnotauro e un Allosauro. Scampato all’attacco del primo dinosauro, purtroppo non riesce a sfuggire al secondo e il dinosauro lo afferra e lo mangia.

Il trailer italiano di Jurassic World – Il Dominio è stato censurato e infatti manca una scena rispetto alla versione internazionale

Il motivo di questa censura non è chiaro ma forse è legato alla fruizione del video per tutte le fasce d’età. Tuttavia, bisogna capire se l’intero film sarà modificato eliminando le scene ritenute più cruente o se l’età consigliata per la visione sarà alzata.

A parte questa piccola differenza, il trailer di Jurassic World – Il Dominio prosegue senza altri cambiamenti. La conclusione dell’intera saga giurassica arriverà nelle sale il prossimo 2 giugno e il film si preannuncia ricco di avventura e azione.

I protagonisti della nuova trilogia si uniranno con quelli visiti nei tre capitoli di Jurassic Park. Nel cast infatti troveremo Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill che si incontreranno sullo schermo per la prima volta. La regia del film è affidata a Colin Trevorrow che è anche sceneggiatore insieme a Emily Carmichael. Non resta che attendere ancora qualche settimane per immergersi in un mondo dominato dai dinosauri.