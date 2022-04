Il rover Perseverance della Nasa sta regalando enormi soddisfazioni e si riconferma come una delle missioni più importanti del nostro tempo. L’ultima impresa ha permesso di ottenere la ripresa di una straordinaria eclissi solare direttamente da Marte, su cui la sonda si trova in perlustrazione.

L’eclissi si è verificata per il passaggio della sagoma del satellite marziano Phobos proprio davanti al disco della nostra stella. Phobos è un satellite molto particolare, che presenta una forma irregolare e un’orbita su cui gli astrofisici stanno concentrando i propri studi.

Perseverance riprende una strabiliante eclissi da Marte: il video

Il video pubblicato dalla Nasa ha fatto il giro del web in breve tempo: la registrazione è avvenuta il 2 aprile e in pochissimi giorni l’Agenzia Spaziale ha diffuso il filmato in cui si vede, in appena un minuto, l’ombra del satellite solcare la superficie del disco del Sole.

L’osservazione del fenomeno, oltre ad averci offerto immagini di una bellezza incommensurabile, aiuterà gli scienziati nel comprendere meglio proprio la traiettoria dell’orbita di Phobos.

Inoltre, la vera sfida sarà capire in che modo la gravità del satellite influenza fenomeni geofisici su Marte, come ad esempio il rimodellamento della crosta (lo strato più esterno del pianeta) e del mantello (lo strato appena sotto la crosta).

Non è la prima volta che la NASA diffonde video di eclissi registrate nel corso di missioni spaziali, ma si tratta di un fenomeno piuttosto raro. A questo, si aggiunge la difficoltà intrinseca nell’avere strumentazioni adeguate a raccogliere dati in alta definizione, che negli scorsi decenni ha impedito di ottenere scatti così nitidi e di grande impatto.

Invece Perseverance è equipaggiata con una Mastcam-Z di nuova generazione che consente al rover di registrare un maggior numero di fotogrammi al minuto e con maggior ingrandimento. Inoltre è dotato di un “filtro solare” che ha lo stesso scopo dei filtri utilizzati per vedere le eclissi a occhio nudo: consente di ridurre l’intensità della luce e catturare immagini di qualità e nitidezza superiore.