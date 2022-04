I rischi legati all’utilizzo di WhatsApp rappresentano sempre una minaccia per tutti coloro che sono iscritti sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Gli utenti che frequentano con costanza la chat devono prestare attenzione non soltanto alle conversazioni, ma anche alla condivisione della propria foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Da molte settimane, infatti, i malintenzionati della rete hanno deciso di sfruttare al massimo le regole particolarmente permissive di WhatsApp sul fronte delle foto profilo. Gli effetti di queste azioni degli hacker in alcune circostanze potrebbero essere molto gravi.

In controtendenza rispetto ad altre piattaforme di messaggistica istantanea o social, su WhatsApp gli utenti non soltanto possono visualizzare a schermo intero le foto profilo anche di sconosciuti, ma hanno anche la possibilità di effettuare da queste una serie di screenshot.

Tutti gli iscritti che si trovano a condividere la loro foto del profilo con sconosciuti, difatti, mettono a rischio la loro sicurezza. Gli hacker, rubando le immagini del profilo degli utenti riescono a dar vita a numerosi furti d’identità e riescono anche a creare una serie di profili fake, altro pericolo da non sottovalutare.

Per evitare ogni genere di problema con la propria foto del profilo, quindi, gli iscritti di WhatsApp devono procedere con la cancellazione dell’immagine.

Gli utenti, come alternativa, possono procedere dal menù Impostazioni per condividere l’immagine con i soli contatti nella rubrica dello smartphone. Questo sistema rappresenta una mediazione tra il desiderio di condivisione della foto e la tutela della propria sicurezza.