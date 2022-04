Playstation: il celebre marchio compie un gesto indimenticabile per l'Ucraina

Il destino, come presagivano Nostradamus e Baba Vanga, negli ultimi tempi è piuttosto cattivo con gli esseri umani. Ci ha dato la prova con la comparsa del Coronavirus e la conseguente crisi finanziaria, per non parlare dei disastri ambientali e l’inizio di una guerra che potrebbe coinvolgere il mondo intero. Per fortuna se da un parte ci sono individui tutt’altro che buoni, dall’altra c’è chi è sempre pronto ad aiutare. Stiamo parlando del famoso marchio di console Playstation, il quale ha deciso di aiutare l’Ucraina a suo modo.

Playstation: tutte le novità sulle console

Xbox e Playstation innanzitutto hanno deciso di abbandonare gli utenti russi, scatenando l’ira di Putin già pronto a colpirle e anche duramente. Eppure Playstation continua a tenere per mano gli ucraini: il marchio ha deciso di inserire nell’ultimo aggiornamento di sistema per PS5 il supporto totale alla lingua ucraina all’interno dell’ecosistema. È un piccolo passo, ma in tutto questo caos fa la differenza.

Sempre parlando di Playstation, con la versione Plus è possibile risparmiare ogni mese almeno il 5% sull’acquisto di determinati videogiochi, tra cui Kena Bridge of Spirits, Jurassic World Evolution 2, Trek to Yomi (preordine), Little Nightmares Complete Edition, Digimon World Next Order, Steep, The Witness, Twin Mirror, Catherine Full Body Deluxe Edition, Worms Rumble, Ace Combat 7 Skies Unknown e Alex Kidd in Miracle World DX.

Ma anche RIDE 4 di Milestone, WRC 10 Deluxe Edition, ADR1FT, Zone of the Enders The 2nd Runner Mars, OverPass, WRC 9 The Official Game, Lords of the Fallen, Battle Chasers Nightwar, RiMS Racing, Blood Bowl 2, Eldest Souls.