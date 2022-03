xbox-one-batte-ps5-dopo-questo-aggiornamento

Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento del dashboard Xbox che include miglioramenti a Quick Resume, rimappatura del pulsante Xbox Share e una nuova procedura guidata. L’aggiornamento del dashboard Xbox di marzo include anche la possibilità di bloccare i giochi su Quick Resume, consentendo ai possessori di Xbox Series S/X di assicurarsi che fino a due giochi non lascino mai la funzione Quick Resume.

I giochi bloccati verranno rimossi da Quick Resume solo se vengono eliminati manualmente o se il gioco viene aggiornato. In caso contrario, Quick Restart può supportare diversi giochi e spesso i giochi perdono la capacità di riprendere prontamente quando ne avvii più di dieci. Questo varia in base alle dimensioni del gioco.

Xbox One continua ad aggiornare il suo software

Microsoft sta inoltre semplificando notevolmente la configurazione completa del pulsante Condividi sui controller Xbox Series S e X. Il pulsante Condividi Xbox era precedentemente limitato alla creazione di schermate o clip di gioco, ma ora puoi collegarlo a una varietà di funzionalità Xbox, come la gestione del volume della TV, l’accesso alla ricerca o l’attivazione della modalità notturna.

Microsoft ha testato questa modifica nell’ultimo mese e il controller Xbox Elite Series 2, Xbox Adaptive Controller e alcuni altri dispositivi ora supportano anche alcune attività aggiuntive. All’interno dell’app Accessori Xbox, puoi rimappare il pulsante Condividi. Con questo aggiornamento del dashboard Xbox è disponibile anche un nuovo aggiornamento del firmware del controller, che contiene miglioramenti delle prestazioni e riparazioni.

Infine, è stata aggiunta alla dashboard di Xbox una nuova procedura guidata per la configurazione dell’audio per i dispositivi HDMI. Ciò ti consente di assicurarti che i formati audio HDMI siano compatibili con la tua configurazione A/V. La nuova configurazione guidata dell’audio è ora disponibile per le console Xbox One e Xbox Series S/X.