Proprio in queste ore, Disney e Pixar hanno rilasciato il nuovo trailer di Lightyear – La vera storia di Buzz. Il film d’animazione andrà ad esplorare la “vera” storia dello Space Ranger che, nell’universo di Toy Story, ha portato alla creazione della linea di giocattoli.

Nel lungo video della durata di circa 2 minuti e mezzo, vengono mostrate molte scene inedite che permettono di capire meglio quale sarà la trama del film. Buzz Lightyear è impegnato nel test di un nuovo veicolo spaziale e deve effettuare il volo inaugurale attraverso una serie di anelli posti intorno all’orbita del pianeta.

Tuttavia, qualcosa va storto e lo Space Ranger si ritrova catapultato in un mondo alieno. Grazie al trailer capiamo che ad essere cambiata non è la location ma l’anno. In qualche modo, Buzz ha viaggiato nel tempo trovandosi catapultato a decine di anni di distanza rispetto alla sua epoca. Giunto sul pianeta, farà la conoscenza dei nipoti e dei pronipoti dei suoi compagni, impegnati a lottare contro il Malvagio Imperatore Zurg e i suoi scagnozzi robotici.

Ricordiamo che Lightyear – La vera storia di Buzz è un lungometraggio originale la cui regia è affidata a Angus MacLane, regista e storico animatore Pixar. Tra le sue precedenti opere troviamo Alla ricerca di Dory (2016) in qualità di co-regista. La produzione invece è affidata a Galyn Susman, già produttrice di Toy Story: Tutto un altro mondo. Il debutto nelle sale italiane è previsto per il 17 giugno.