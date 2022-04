Nel novembre 2021, abbiamo ipotizzato che Apple avrebbe rilasciato la futura serie di iPhone 14 Pro con porte USB di tipo C invece della porta Lightning standard. Sfortunatamente, questo non sarà l’anno in cui succederà.

Secondo iDropNews, quest’anno la società con sede a Cupertino potrebbe mantenere l’obsoleta porta Lightning su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I profitti, secondo l’articolo, sono il motivo del rifiuto del brand di passare ai connettori USB di tipo C. Mentre alcuni hanno ipotizzato che Apple stia aspettando perché intende passare a un design portless, la storia attuale afferma che Apple è semplicemente motivata dal denaro, il che non è esattamente sorprendente.

iPhone 14: la nuova serie arriverà a fine anno

Per chi non lo sapesse, il marchio ha il diritto di addebitare royalties a qualsiasi produttore di terze parti che desideri vendere qualsiasi cavo con una porta Lighting. In altre parole, il passaggio allo standard USB-C universale comporterebbe la perdita di una regolare fornitura di denaro contante. Allo stato attuale, è molto probabile che l’azienda si aggrappi al suo design esclusivo fino a quando un iPhone portless non verrà finalmente rilasciato sul mercato. Tuttavia, non sono tutte cattive notizie perché la società intende aggiornare la porta Lightning dell’iPhone.

La nuova porta Lightning della serie iPhone 14 Pro supporterà le velocità USB 3.0 anziché le precedenti velocità USB 2.0 utilizzate negli iPhone precedenti. Cioè, l’iPhone di prossima generazione offrirà maggiori velocità di trasmissione dei dati, il che dovrebbe essere un enorme vantaggio per i creatori. Con l’introduzione di ProRes, la qualità e le dimensioni del video sugli iPhone sono aumentate. Secondo addetti ai lavori vicini alla situazione, questa funzionalità non sarà disponibile sui modelli base di iPhone 14 e sui nuovi modelli di iPhone 14 Max.