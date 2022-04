Non mancano i motivi per rendere Google Chrome il proprio browser principale, ma uno dei suoi maggiori punti di forza sono indubbiamente le estensioni. Con innumerevoli app e componenti aggiuntivi a tua disposizione, è possibile modificare e migliorare la tua esperienza online con pochi clic. Trovare estensioni affidabili utili, tuttavia, può essere difficile.

Google ha annunciato due novità in arrivo sul Web Store. Ricordiamo che non c’è mai nulla di casuale: ogni estensione viene testata e valutata dai membri ufficiali del team dell’azienda. Le estensioni per essere approvate devono rispettare determinati requisiti. In teoria, soprattutto quelle in primo piano attirano più sguardi. Gli utenti probabilmente si fidano fin da subito e provare le nuove estensioni in primo piano senza pensare alla privacy o ai problemi in caso di prestazioni lente.

Google Chrome: aggiungere e trovare nuove estensioni diventa ancor più sicuro

Il secondo annuncio dell’azienda riguardante le estensioni si concentra su un altro nuovo arrivo dell’ultimo aggiornamento. Ora su Chrome è presente il badge per editor applicabile direttamente agli sviluppatori non solo alle singole estensioni. Questa sorta di riconoscimento per gli sviluppatori promuove i team di sviluppo che non solo verificano la propria identità con Google, ma seguono anche le varie normative e ricevono feedback positivi per il lavoro svolto.

Il badge introdotto renderà l’aggiunta di eventuali estensioni un processo più sicuro e affidabile per gli utenti. Chiunque crei estensioni può già richiedere il badge. Bisognerà recarsi nella pagina personale con le estensioni realizzate e cliccare sulla pagina dedicata al supporto utenti.