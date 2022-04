Con l’arrivo sul mercato di auto elettriche più convenienti, il passaggio previsto verso un mondo fatto di auto a batteria sembra imminente. Ma rimane una sfida: il freddo che assorbe la batteria.

Una nuova ricerca di AAA rivela che quando il mercurio scende a 20 gradi Fahrenheit, l’autonomia media di un’auto elettrica diminuisce del 41%. Ciò mette a dura prova la batteria di un veicolo elettrico, riducendo l’autonomia complessiva e aumentando la necessità di ricaricare più spesso per ridurre al minimo la possibilità di rimanere bloccati da una batteria scarica.

“L’appeal dei veicoli elettrici continua a crescere da quando è arrivata sul mercato una maggiore varietà di design e opzioni con una maggiore gamma“, ha affermato Greg Brannon, direttore dell’ingegneria automobilistica e delle relazioni industriali di AAA, in una dichiarazione. “Ma i conducenti devono capire che ci sono dei limiti quando guidano veicoli elettrici in climi più estremi, è meno probabile che vengano colti alla sprovvista da un calo inaspettato dell’autonomia”.

I proprietari di veicoli elettrici lo hanno scoperto durante la recente ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti centrali e il Canada. Con il crollo delle temperature, i proprietari di Chevy Bolts e Tesla Model 3 hanno detto alla CNBC di vedere al massimo il 50% in meno di autonomia nei loro veicoli.

Il caldo estremo è un ostacolo per i veicoli elettrici. Quando la temperatura esterna si riscalda fino a 95 gradi Fahrenheit e l’aria condizionata viene utilizzata all’interno del veicolo, l’autonomia può diminuire del 17 percento, riferisce AAA.

Un serio problema di temperatura

Le temperature estreme giocano certamente un ruolo nel ridurre l’autonomia di guida, ma l’uso del sistema di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) del veicolo in queste condizioni, in particolare il caldo, ha di gran lunga l’effetto maggiore.

Il problema è che, a differenza di un’auto con un motore a combustione interna che può riscaldare l’abitacolo con il calore di scarto, i veicoli elettrici devono attingere alle batterie per alimentare il sistema di climatizzazione.

AAA ha testato cinque veicoli elettrici: la BMW i3, la Chevy Bolt, la Nissan Leaf, la Tesla Model S e la Volkswagen e-Golf, tutti con un’autonomia minima stimata dall’EPA di 140 km. Le condizioni di guida del mondo reale sono state simulate utilizzando un dinamometro, che è essenzialmente un gigantesco tapis roulant per auto, in una cella di prova chiusa in cui la temperatura ambiente può essere strettamente controllata.