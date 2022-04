All’inizio dell’ultimo decennio, quando gli smartphone Android e iOS stavano conquistando il mercato, Angry Birds si è rivelato uno dei migliori giochi per smartphone.

Ora, gli sviluppatori del gioco, Rovia, hanno aggiornato il gioco con un nuovo titolo e nuove funzionalità: Rovio Classics: Angry Birds. Il nuovo gioco è disponibile sia su Apple App Store che su Google Play Store.

Il classico gioco Angry Birds è stato rimosso sia dal Play Store che dall’App Store nel 2019. L’ultima offerta di Rovio è un gioco premium e non prevede transazioni in-app.

Come per Rovio, tutti gli aspetti tradizionali del gioco sono stati preservati e il pubblico non vedrà alcuna differenza nel gameplay rispetto alla vecchia versione.

The Rovio Classics: Angry Birds ha un totale di otto episodi del 2012 composti da 390 livelli. Tutti i giocatori che ottengono tre stelle avranno la possibilità di cacciare le uova d’oro. Il gioco funzionerà senza problemi su dispositivi con sistema operativo Android 6.0 o versioni successive e iOS 13 o versioni successive.

Una versione da non sottovalutare

Un altro punto forte dell’ultima versione di Angry Birds è che il gioco offre l’abilità di Mighty Eagle senza alcun costo nascosto o aggiuntivo.

Nella versione tradizionale, l’abilità era disponibile tramite transazioni in-app.

Il produttore esecutivo del gioco, Sami Ronkainen, ha affermato che ricreare il gioco è stato un lavoro cruciale per mantenere ciò che i fan si sarebbero aspettati da uno dei loro giochi preferiti. Ha inoltre concluso la sua dichiarazione dicendo che lo studio ha fatto del suo meglio per mantenere gli elementi originali della vecchia versione.

Ora, sarà interessante vedere come questo gioco tradizionale competerà con altri giochi come New State Mobile, Call of Duty Mobile, BGMI e altri.

A parte questo, dove la maggior parte dei giochi è basata sul genere battle royale, la nuova offerta di Rovio avrà sicuramente difficoltà a lasciare il segno, considerando che si tratta di un gioco a pagamento.