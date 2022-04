Kinder: uova di Pasqua con allarme salmonella, pericolo se avete mangiato queste

Non si può chiamare Pasqua se sul tavolo non si trovano delle uova marchiate Kinder. Questa volta però c’è tanta paura, soprattutto dopo che è stata accertata una problematica riguardante proprio le uova simbolo delle festività pasquali.

L’incubo del quale si discute da giorni è la salmonella, la quale avrebbe contagiato circa 134 persone in alcuni dei principali paesi del continente europeo compresa l’Italia.

Kinder e uova di Pasqua contaminate dalla salmonella: ecco quelle ritirate dal mercato

Da precisare che non bisogna evitare tutte le uova di Pasqua della Kinder: sono comprese Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, il Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”. Si tratta più precisamente di tutti i lotti fino al L098L e come termine minimo di conservazione tutte le date fino a 21/08/2022.

Per quanto concerne invece le Uova Kinder GranSorpresa, non c’è alcuna preoccupazione visto che sono state prodotte in Italia, ad Alba. Comprese nei ritiri dal mercato anche le confezioni da 46 e 125 g di Kinder Schoko-Bons, le quali sono finite sul banco degli imputati. Il tutto è accaduto ad Arlon, in Belgio, con prodotti rimossi hanno una scadenza compresa tra il 28/05/2022 e il 19/08/2022.

Questo è quanto emerso dalle ultime indagini condotte dall’EFSA, Autorità per la sicurezza Alimentare Europea:

“Il focolaio è caratterizzato da una percentuale insolitamente alta di bambini di età inferiore ai 10 anni ricoverati in ospedale, alcuni con gravi sintomi clinici come dissenteria mista a sangue. Sulla base di interviste ai pazienti e studi epidemiologici analitici iniziali, sono stati individuati quale probabile via di infezione alcuni prodotti a base di cioccolato. I casi sono stati individuati mediante tecniche avanzate di tipizzazione molecolare. Poiché questa metodica di test non viene eseguita di routine in tutti i Paesi, è possibile che alcuni episodi non siano stati individuati”.