Banche: truffa aggravata e conti svuotati, ecco l'inganno con messaggio

Sarebbe difficile creare una truffa sfruttando il nome di una banca poco conosciuta. Proprio a tal proposito, i truffatori mettono in gioco tutto il loro ingegno per creare dei tranelli che girano intorno a nomi altisonanti come quelli del calibro di banche molto famose. Oggi è toccato a Intesa, colosso bancario che dunque dovrà affrontare l’ennesima problematica legata alle truffe.

Banche prova a difendersi da questo messaggio phishing: fate attenzione a non cliccare sul link

Stando a quanto riportato, sono davvero tante le truffe che girano sul web come questa descritta in basso. Il messaggio vuole far credere a tutti di essere di fronte a problematiche legate al blocco del proprio conto corrente. Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto questo ma solo la volontà di truffare gli utenti di Unicredit.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :