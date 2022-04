Banche, truffa gravissima: migliaia di euro scomparsi a causa di un messaggio

Il web può essere un vero e proprio pozzo di novità, soluzioni e risorse, tranne quando viene utilizzato nel modo sbagliato. Purtroppo a caderci sono sempre le persone più ingenue ma soprattutto meno esperte nel settore. È questo il caso della diffusione delle truffe phishing, quelle che arrivano tramite messaggio annunciando una determinata situazione che in realtà non è altro che un trabocchetto pronto a non farvi tornare più indietro.

Intesa, così come BNL, è il nome che i truffatori hanno scelto per provare a circuire più persone possibili. Facendo leva sul grande nome della banca, verrebbe finto un blocco del conto proprio per spingere le persone ad inserire password e nome utente. Sarà quindi poi molto semplice derubarli dei propri risparmi.

Banche e Intesa: questo è il messaggio da tenere assolutamente d’occhio

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI