In un mondo sempre più connesso, anche i veicoli sono sempre online ed in grado di aggiornarsi come gli smartphone. Volvo Cars ha scelto di puntare su questa possibilità e fornire nuove funzionalità tramite vari aggiornamenti distribuirti tramite OTA (over-the-air).

Come confermato direttamente dalla stessa casa automobilistica, tutti i nuovi modelli Volvo potranno ricevere update nell’ottica del miglioramento continuo delle vetture. L’azienda sottolinea che la novità riguarderà le versioni Model Year 2023 di XC90, S60 e V60 oltre che tutta la gamma elettrica già disponibile.

In questo modo, tutti i veicoli realizzati dal produttore svedese faranno un deciso passo avanti dal punto di vista delle funzionalità software. Tra le principali novità, bisogna segnalare una diversa gestione dell’energia disponibile ottenuta grazie all’ottimizzazione dei timer per il pre-condizionamento.

Volvo rilascerà aggiornamenti OTA per migliorare le funzionalità di tutta la propria gamma di veicoli

Il sistema di infotainment sarà aggiornato ad Android Automotive OS in versione Android 11. Non mancherà il debutto di nuove categorie di app disponibili su Google Play che andranno ad ampliare le possibilità per gli utenti. Infatti, ci saranno app pensate per facilitare la navigazione, per trovare stazioni di ricarica e per il parcheggio. Non mancheranno anche novità dal punto di vista multimediale con app di streaming che arriveranno nel corso delle prossime settimane.

L’ultimo aggiornamento OTA rilasciato andrà a coinvolgere oltre 190.000 vetture in tutto il mondo. Come dichiarato da Henrik Green, responsabile di prodotto di Volvo Cars: “Facendo sì che tutti i modelli Volvo possano ricevere aggiornamenti over-the-air, facciamo importanti passi avanti verso il nostro obiettivo di migliorare quotidianamente le auto dei nostri clienti. Questa è una tappa significativa: ora stiamo aggiornando le vetture di tutti i modelli in gran parte dei nostri mercati, consentendo a un numero sempre maggiore di clienti di beneficiare dei vantaggi degli aggiornamenti continui effettuati a distanza“.