Volvo Trucks Italia ha avviato un’iniziativa molto interessante in collaborazione con Treedom. Per ogni camion elettrico venduto, l’azienda automotive regalerà ai propri clienti un pacchetto di alberi che potranno essere seguiti attraverso la piattaforma online.

Infatti, Treedom è la prima piattaforma al mondo che permette di finanziare progetti agroforestali attivi in tutto il mondo. Gli utenti potranno acquistare e sostenere la piantumazione di nuovi alberi per salvaguardare il pianeta e combattere il disboscamento e la desertificazione

In questo modo, Volvo Trucks vuole contribuire attivamente a ridurre le emissioni di CO2 rendendo sempre più verde la propria gamma di veicoli. L’iniziativa prende il nome di “Sorridi, ricarica, respira” ed in questo è fondamentale la collaborazione di Treedom.

Volvo Trucks Italia e Treedom hanno stretto una partnership per regalare alberi ai clienti che acquistano un camion elettrico

Inoltre, l’iniziativa ha anche una componente sociale estremamente rilevante in quanto permette di dare lavoro a tantissime persone appartenenti a varie comunità. I pacchetti di alberi offerti da Volvo Trucks Italia verranno piantati tra Camerun, Colombia, Tanzania, Kenya e Guatemala.

Le location scelte non sono casuali, ma sono proprio le aree del pianeta che possono beneficiare della riforestazione. I clienti potranno monitorare attivamente la fase di vita dell’albero in quanto i dati saranno aggiornati costantemente online. Ogni alberò sarà certificato, geolocalizzato e si riceveranno aggiornamenti nel corso dei mesi sullo stato di salute.

Si tratta di un deciso passo in avanti nella decarbonizzazione di Volvo Trucks che ha il 2040 come data limite per raggiungere l’obiettivo. L’azienda punta a diventare eco-sostenibile e ridurre il proprio impatto spingendo in maniera sempre maggiore sulla gamma elettrica.

Come dichiarato dall’Amministratore Delegato Giovanni Dattoli: “L’attenzione e il rispetto per l’ambiente è da sempre uno dei valori cardine di Volvo Trucks e per noi è fondamentale fare tutto ciò che è in nostro potere per rispettare l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di CO2. Guardiamo alle nuove generazioni quando ci poniamo degli obiettivi, perché è per loro che stiamo costruendo il futuro e proprio per questo è per noi fondamentale dare un messaggio concreto e misurabile del beneficio che i nostri veicoli possono apportare e questa iniziativa ci aiuterà a farlo“.