Grazie a questi valori, lo scatto da 0 a 100 chilometri orari avverrà in meno di 2 secondi con una velocità massima in grado di sfiorare i 400 km/h. Dobbiamo ricordare che si tratta di stime calcolate con i software aziendali quindi, al momento, non è possibile confermare questi valori. Tuttavia, è certo che la Deus Vayanne sarà molto rara in quanto la produzione sarà limitata a soli 99 esemplari che verranno realizzati a partire dal 2025.

Il concept presentato al Salone di New York è pensato per la produzione, quindi la versione definitiva non differirà molto da quanto visto. Purtroppo, altre ai numeri eccezionali forniti, l’azienda non ha condiviso altri dettagli come il numero e la disposizione dei motori elettrici.

Oltre a tante soluzioni aerodinamiche volta a migliorare la guidabilità dell’auto, anche gli interni della Deus Vayanne sono pensati per essere eleganti e funzionali. Il brand ha utilizzato pelle vera proveniente da fonti sostenibili e tecnologicamente avanzate.