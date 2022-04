Il mondo dello streaming è in continua evoluzione e ogni settimana arrivano nuovi contenuti assolutamente da non perdere oltre a piccole perle da recuperare con calma. Tra nuove produzioni e vecchie glorie, il panorama dell’intrattenimento domestico non è mai stato così variegato.

Grazie all’instancabile lavoro del team di JustWatch, possiamo ottenere la TOP 10 delle produzioni che meritano di essere viste in streaming. Si tratta di film e serie TV disponibili su tutte le principali piattaforme di streaming attive in Italia.

Le classifiche sono basate sull’indice di popolarità della piattaforma che tiene conto del gradimento degli utenti abbonati a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video solo per citare le principali piattaforme. Entrambe le classifiche TOP 10 si riferiscono ai film e alle serie TV più apprezzate nel periodo che va dal 4 al 10 aprile.

TOP 10 – Film in streaming

Freaks Out Spider-Man: No Way Home Animali fantastici e dove trovarli Diabolik Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald Assassinio sul Nilo Una famiglia vincente – King Richard Il diritto di contare Venom – La furia di Carnage I segni nel cuore

TOP 10 – Serie TV in streaming

Moon Knight Halo Euphoria Scissione This is us Peaky Blinders Wolf like me The gilded age Shameless Sherlock

Il film più visto nella scorsa settimana è Freaks Out, una produzione nostrana diretto da Gabriele Mainetti su una sceneggiatura di Nicola Guaglianone. Nel cast figurano, tra gli altri, di Pietro Castellitto, Claudio Santamaria e Giorgio Tirabassi.

Per quanto riguarda le serie TV invece, al vertice della classifica troviamo Moon Knight, la serie MCU disponibile su Disney+. La storia racconta le vicende di Steven Grant che si ritrova a dover convivere con vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita.